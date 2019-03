Oranje-kandidaat Gosens trefzeker voor Atalanta tegen Fiorentina

Luis Muriel opende al na drie minuten spelen de score na slordig balverlies van Hans Hateboer. Na 13 minuten spelen was er een indrukwekkende minuut applaus voor Davide Astori, de voormalig aanvoerder van Fiorentina en Italiaans international die op 4 maart 2018 overleed in zijn slaap in aanloop naar Udinese - Fiorentina. Daarbij stond ook Josip Ilicic (ex-Fiorentina) met tranen in zijn ogen, maar een kwartier later maakte de Sloveense aanvaller van Atalanta Bergamo met een beetje fortuin de gelijkmaker: 1-1.

Na 34 minuten werd het 2-1 voor Atalanta dankzij een prachtige goal van Alejandro Darío ‘Papu’ Gómez, de Argentijnse aanvoerder en smaakmaker van Atalanta. In de 59ste minuut kopte Robin Gosens op aangeven van de Belgische rechtsback de 3-1, waar het bij zou blijven in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia in Bergamo. Gosens werd geboren in Emmerich am Rhein, een Duits grensplaatsje in de buurt van Nijmegen. Zijn vader is Nederlands en dus heeft Gosens ook een Nederlands paspoort. Gosens mag ook uitkomen voor Oranje, zoals zijn teamgenoten Hans Hateboer (3 interlands) en Marten de Roon (8 interlands) al deden. Gosens en De Roon speelden vanavond de hele wedstrijd, Hateboer viel kort voor tijd nog in voor de Zwitserse middenvelder Remo Freuler. De 24-jarige Gosens bestreek de gehele linkerflank, zoals Hateboer dat zo vaak mag doen op de rechterflank.