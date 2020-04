Opvolger van Van Marwijk al weg als bondscoach Emiraten

Video ‘Gio’ kan nu écht beginnen in China: ‘Na de zorgen om mij is het nu andersom’

7:36 Giovanni van Bronckhorst tekende begin januari een contract bij Guangzhou R&F in China, toen het coronavirus daar net was uitgebroken. Nu lijkt hij een kleine achtduizend kilometer veiliger te zitten dan in Europa. ,,Alles is hier weer open.’’