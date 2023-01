Opvallende primeur in het voetbal: scheidsrechter in Portugal trekt witte kaart

Aanleiding was een vervelend incident vlak voor rust, net buiten de lijnen. In één van de dug-outs voelde iemand zich onwel, waarna de medische teams van beide ploegen direct te hulp schoten. Gelukkig bleek het niet ernstig te zijn en kon de persoon snel worden opgelapt.

Terwijl er een zucht van opluchting door het stadion ging, zagen de ruim 15.000 fans (een record voor een vrouwenwedstrijd in Portugal) dat de scheidsrechter meteen een kaart trok. Geen gele of een rode, maar een witte kaart om de dokters te bedanken voor hun hulp en inzet. Na een kort moment van verbazing wordt er met applaus gereageerd.

De witte kaart is een nieuw initiatief in het Portugese voetbal om clubs, spelers of stafleden te bedanken en erkenning te geven voor fair play. De bedoeling is om ‘de ethische waarden in de sport te verbeteren.’