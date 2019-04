Oppermachtig Liverpool weer aan kop na bliksemstart

Naby Keita had vanavond slechts 15 seconden nodig om tot scoren te komen. Het was de snelste Premier League-goal ooit voor Liverpool. De treffer leidde een eenvoudige avond in voor de ploeg van Jürgen Klopp in het duel met Huddersfield Town: 5-0.

Dankzij de ruime overwinning gaat Liverpool weer (even) aan kop. Achtervolger Manchester City kan zondag bij een zege bij Burnley weer de koppositie overnemen. Het team van Pep Guardiola heeft nu twee punten achterstand. Liverpool staat nu op 91 punten. Alleen Manchester City en Chelsea haalden ooit meer punten. City kwam vorig seizoen tot 100 punten. Chelsea tot 93 (2016-17) en 95 (2004-05). De Londense club en City werden met dat puntenaantal wel kampioen. Voor Liverpool is het afwachten wat de club uit Manchester doet. Wat zeker is, is dat Liverpool dit seizoen liefst 50 punten op Anfield haalde - een record.

Lees ook Doelsaldo of onderling resultaat? Zo worden topcompetities in Europa beslist Lees meer

Degradant Huddersfield, met Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de basis, hielp Liverpool op gang door achterin de bal te verliezen. Mo Salah pikte op en stelde Keita na 15 seconden in staat om te scoren. Het competitierecord bleef niettemin in handen van Shane Long, die afgelopen dinsdag namens Southampton tegen Watford (1-1) al na 7,7 seconden doel trof.

Nog voor de rust liep Liverpool uit naar een 3-0 voorsprong door een kopgoal van Sadio Mané en een mooie lob van Salah. In de 66ste minuut tekende Mané voor zijn 20ste seizoenstreffer. Op dat moment stond hij op gelijke hoogte met Salah, maar de Egyptenaar tikte op aangeven van Robertson zijn 21ste binnen en werd daarmee topscorer van de Premier League.

Dankzij de grote zege werkte Liverpool, dat weer aantrad met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, aan het doelsaldo: +64. Dat is nog altijd minder dan City: +67. In de Premier League wordt de competitie, net als in de eredivisie, op doelsaldo beslist.

Volledig scherm © BSR Agency