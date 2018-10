Oppasvader Messi ziet buurman Suárez schitteren met hattrick in Clásico

Barcelona kwam al na tien minuten spelen op voorsprong in het uitverkochte Camp Nou. De Braziliaanse aanvaller Philippe Coutinho schoot met links koeltjes binnen na een goede voorzet van linksback Jordi Alba. De 29-jarige linksback gaf na een halfuur spelen ook de voorzet op Luis Suárez, die vervolgens in het strafschopgebied onderuit werd gelopen door Real Madrid-verdediger Raphaël Varane. De voormalig aanvaller van FC Groningen, Ajax en Liverpool schoot daarna zelf koeltjes raak vanaf elf meter en vierde zijn treffer met een shirt met daarop een foto van zijn pasgeboren Lautaro (Lauti). Zijn andere kinderen, Delfina en Benjamin, zaten naast hun buurman Lionel Messi uit de Catalaanse kustplaats Castelldefels op de tribune. De Argentijnse superster ontbrak voor het eerst sinds 23 december 2007 ontbrak in een wedstrijd tegen Real Madrid, nadat hij vorige week tegen Sevilla zijn arm brak.

Spanning even terug

Vijf minuten na rust bracht Real Madrid de spanning weer terug via een goal van linksback Marcelo: 2-1. In de tien minuten na de 2-1 raakten zowel Luka Modric als Suárez de paal. Barcelona speelde een matige tweede helft, maar een kwartier voor tijd werd de wedstrijd toch beslist in Catalaanse voordeel. Suárez kopte op prachtige wijze binnen na een lange rush en voorzet van Sergi Roberto. In de 83ste minuut maakte Suárez er met een schitterende stiftbal over Thibaut Courtois heen ook nog 4-1 van. Invaller Arturo Vidal maakte er met een kopbal ook nog 5-1 van in de 88ste minuut.

FC Barcelona komt door de 5-1 overwinning in de Clásico weer aan kop in La Liga met 21 punten na tien speelrondes, twee punten meer dan nummer twee Atlético Madrid. Real Madrid staat op een beschamende negende plaats met slechts veertien punten na tien competitieduels. Het is voor het sinds mei 2009 dat Real Madrid drie keer op rij verliest in de Spaanse competitie. Volgens de Spaanse sportkranten zijn de dagen van trainer Julen Lopetegui geteld nu hij ook verloren heeft in de strijd tussen de Spaanse grootmachten. Guti (assistent-trainer bij Besiktas), Santiago Solari (coach van Real Madrid Castilla) en Antonio Conte (zonder club) zijn de drie namen die het meeste worden genoemd in het geruchtencircuit. Lopetegui tekende in juli (twee dagen voor de start van het WK) een driejarig contract bij Real Madrid, waarmee hij een ontslagvergoeding van liefst 16 miljoen euro mee zou krijgen.