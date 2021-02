Opnieuw tegenvaller voor Van de Beek bij Manchester United

Corona-uit­braak Club Brugge: Noa Lang virusvrij ondanks buikgriep

16 februari Noa Lang is niet besmet met het coronavirus, zo blijkt uit de nieuwe testresultaten van de UEFA. De smaakmaker van de Belgische koploper was vanochtend naar huis gegaan wegens ziekteverschijnselen (buikgriep), maar is niet besmet. Stefano Denswil en Matej Mitrovic testten gisteren al positief op Covid-19, vandaag zijn daar Hans Vanaken en coach Phillipe Clement bijgekomen.