Opnieuw positief geteste Salah mist topper tegen Leicester

147 interlands Argentijns recordin­ter­na­ti­o­nal Javier Mascherano (36) zet punt achter loopbaan

15 november Javier Mascherano heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 36-jarige Argentijn maakte dat vanavond bekend in een persconferentie bij zijn club Estudiantes de La Plata, waar hij door de lang stilgelegde competitie in Argentinië slechts zeven wedstrijden speelde sinds zijn komst in december vorig jaar.