Opnieuw dopinggeval in voetbal: Srna van Sjachtar

Magische Ronaldinho draait Indiase keeper dol

14:25 Zo fit als in zijn hoogtijdagen is hij niet meer, maar de inmiddels 37-jarige Ronaldinho kan nog altijd precies doen wat hij wil met een bal. Tijdens een futsalpotje in India deelt hij eerst een panna uit zonder de bal te raken, om vervolgens te scoren met een no- look pass.