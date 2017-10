Opnieuw brand in WK-stadion Rusland

Het is al de derde brand binnen enkele maanden in een van de stadions voor het WK. In juni vatte het stadion dat gebouwd wordt in Volgograd vlam en in augustus was er brand in het stadion van Samara. Laatstgenoemd bouwwerk heeft al de nodige vertraging opgelopen. Rusland en ook wereldvoetbalbond FIFA houden echter vol dat de voorbereidingen op schema liggen en alle twaalf stadions tijdig gereed zijn, al is er nog veel werk te doen.