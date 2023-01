Opmerkelijk: Salernitana stelt ontslagen coach na 48 uur alweer aan

Salernitana verloor de uitwedstrijd tegen Atalanta zondag kansloos met 8-2 en een dag later werd coach Davide Nicola de laan uitgestuurd. Opvallend genoeg is de huidige nummer zestien van de Serie A daar een krappe 48 uur later toch weer van teruggekomen. Nicola heeft opnieuw een contract getekend.

Nicola leverde vorig seizoen een uitzonderlijke prestatie door met Salernitana, dat praktisch al gedegradeerd was toen hij het stokje overnam van Stefano Colantuono, degradatie naar de Serie B te ontlopen. Salernitana staat dit seizoen na achttien speelrondes negen punten boven de degradatiestreep en dus leek Nicola zich op basis van de sportieve resultaten weinig zorgen te hoeven maken.

De pijnlijke nederlaag in Bergamo en een vermoedelijk geschil met sportdirecteur Morgan De Sanctis bleken voor Salernitana echter genoeg om het contract Nicola te verscheuren. In een statement schreef de club maandag: ,,De club bedankt de coach voor zijn passie en toewijding aan zijn werk, voor zijn inzet om het historische doel van handhaving in de Serie A te bereiken en wenst hem veel succes in zijn professionele carrière.”

Nicola toch weer voor de groep

De 49-jarige coach zit komend weekend alweer op de bank. In een statement op Twitter laat Nicola weten: ,,Ik zal je de waarheid vertellen. Gisteren kreeg ik een telefoontje van voorzitter Iervolino die mij, op zijn altijd symphatieke en vriendelijke manier, de redenen voor zijn beslissing uitlegde. Het was het resultata van de slechte wedstrijd in Bergamo tegen Atalanta.”

Nicola dankt zijn terugkeer voornamelijk aan de spelersgroep die vierkant achter de trainer is blijven staan. ,,Ik heb direct de schuld op mij genomen en nam de volle verantwoordelijkheid voor een ontoereikend optreden en de daaruit voortvloeiende zware nederlaag", aldus de Italiaan, die er het volste vertrouwen in heeft dat hij alles weer op de rit gaat krijgen. ,,Ik dank de voorzitter dat hij mij heeft gebeld, dit is het bewijs dat het nieuwe voetbal een voetbal van passie en hart is, en daarvoor wil ik zijn vertrouwen terugbetalen met al mijn kracht en alle passie die ik heb.”

Salernitana vindt geen vervanger

De ploeg waar Tonny Vilhena onder contract staat had meerdere opvolgers op het oog, maar geen van hen hapte toe. Naar verluidt bedankte Rafael Benítez vriendelijk en zagen ook Roberto D’Aversa en Giuseppe Iachini weinig heil in een avontuur bij Salernitana. Het maakt dat Salernitana met hangende pootjes toch weer is teruggekomen bij Nicola.