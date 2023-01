Opmars Erik ten Hag duurt voort: United klopt City na spectaculaire ommekeer in Manchester Derby

met samenvattingManchester United keert na een zege in de derby tegen Manchester City (2-1) op Old Trafford met een daverende klap terug in de titelstrijd. De terugkeer naar de top lijkt bijna voltooid.

Met zijn armen in de lucht gestoken en schreeuwend van vreugde maakte trainer Erik ten Hag langs de zijlijn van Old Trafford een wilde vreugdedans. Marcus Rashford had zojuist met zijn rechterschoen de bal door de benen van keeper Ederson geprikt. Met de treffer voltooide Manchester United een inhaalrace tegen Manchester City. Na een 0-1 achterstand wonnen The Red Devils op wilskracht met 2-1.

Weghorst, niet op tijd speelgerechtigd, volgde de derby vanaf de eretribune. De spits had minder moeite met het verschil in temperatuur met Istanbul, waar hij voor Besiktas uitkwam, dan zijn drie jonge kinderen. Dochters Juul en Lucie zaten dik ingepakt bij hem op schoot, terwijl zijn vriendin Nikki van Esch met een muts op baby Daantje in haar armen vasthield. Op Weghorst zelf had de waterkoude in Manchester ogenschijnlijk geen effect.



Zijn imago van rauwdouwer en knokker binnen de lijnen vormde een van de redenen voor trainer Erik ten Hag om hem te huren voor een halfjaar van Burnley dat hem na de degradatie uit de Premier League uitleende aan de Turkse club. ,,Hij is absoluut een afmaker”, zei de coach vooraf. ,,Maar ook een type speler dat hard werkt voor het team, iemand die heel goed druk kan zetten.”

Volledig scherm Erik ten Hag (l) en Bruno Fernandes. © Reuters

Zonder Weghorst speelde Manchester United hoofdzakelijk op de counter, een van de sterke punten van de Nederlander. Tegen de landskampioen, door Ten Hag ‘het beste team in de competitie’ genoemd, viel op deze strategie weinig aan te merken. Manchester City beschikt over een vaardiger en beter op elkaar ingespeeld elftal. Na de 6-3 nederlaag in het Etihad Stadium op 2 oktober kon het thuispubliek daarmee prima leven.



Ten Hag koos achterin opnieuw voor snelheid en wendbaarheid, waardoor hij geen plek inruimde voor Harry Maguire. Raphael Varane en Luke Shaw vormde het centrale duo, met Tyrell Malacia en Aaron Wan-Bissaka als vleugelbacks aan weerszijden. Ook Antony moest genoegen nemen met een reserverol. Rechts op het middenveld speelde Bruno Fernandes, in defensief opzicht betrouwbaarder dan de Braziliaan.

Volledig scherm Tyrell Malacia (l) in duel met Riyad Mahrez. © REUTERS

De speelwijze, waarbij Manchester City het merendeel van het balbezit had, leidde in de eerste helft tot verschillende grote kansen voor Marcus Rashford. De clubtopscorer benutte zijn snelheid om door te breken. Na ruim een half uur omspeelde hij doelman Ederson, maar kreeg de bal vanuit een moeilijke hoek niet over de lijn. De keeper kwam een paar minuten later tussen beiden, toen de Engelse international op het punt stond af te ronden.



Manchester United, niet in grootse vorm, slaagde er niet om Erling Haaland in stelling te brengen. Het baltempo lag te laag om de achterhoede van United in verlegenheid te brengen. Nathan Aké, die met Malacia voor de Nederlands inbreng zorgde, was met Rodri een van de weinige spelers in het team van Pep Guardiola die zijn niveau haalde. Aanvoerder Kevin De Bruyne bleef nagenoeg onzichtbaar.

Volledig scherm Nathan Aké (l) in duel met invaller Antony. © REUTERS

Op Old Trafford nam het geloof in een zege op de tribunes toe, totdat de Belg na een uur een puntgave voorzet op invaller Jack Grealish gaf. De middenvelder dribbelde langs Casemiro, waarna hij met een stift vanaf de achterlijn zijn ploeggenoot bediende. Met het hoofd kon de aanvaller van dichtbij raak knikken (0-1). City, tot dan toe mat, toonde in een korte fase aan zelfs in slechte doen nog altijd over jaloersmakende finesse te beschikken.



Ten Hag greep in, voerde enkele wissels door en droeg zijn team op strijdlust en opportunisme te gebruiken om voor een ommekeer te zorgen. Uit een pass van Casemiro rondde Fernandes twaalf minuten voor het einde af (1-1). Rashford speelde daarbij een hoofdrol. De aanvaller, zelf in buitenspelpositie, liet de bal lopen voor de Portugees, waardoor hij zelf niet actief betrokken in het spel was.

Volledig scherm Doelpuntenmakers Bruno Fernandes (l) en Marcus Rashford. © REUTERS

Invaller Alejandro Garnacho bracht vervolgens, al glijdend, Rashford in stelling. Van een meter afstand zette hij Manchester United op voorsprong (2-1). Op het tandvlees hield de ploeg het vol, waardoor Ten Hag zijn eerste derbyzege kon begroeten. De achterstand op Manchester City bedraagt nog slechts een punt. Koploper Arsenal, zes punten voor, is volgende week in Londen de tegenstander.



Voor het publiek, uitgelaten, vormde de zege veel meer dan het binnenhalen van drie punten. Na de nederlaag in het Etihad Stadium in oktober krijgt Manchester United onder Ten Hag weer smoel. De club, in verval na het pensioen van Alex Ferguson, kan in de Premier League weer mee met de besten.

