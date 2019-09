Opmars De Boer met Atlanta United gestuit door nederlaag in topper

Frank de Boer was in de maand augustus bijzonder succesvol met zijn ploeg. Atlanta won alle zeven duels en legde beslag op twee trofeeën. De Campeones Cup werd veroverd na winst op het Mexicaanse Club América (3-2) en woensdag vulde Atalanta de prijzenkast verder aan met de US Open Cup. Minnesota United werd in een spannende finale geklopt (2-1).



Vannacht had Atlanta ook nog eens de koppositie in de Eastern Conference over kunnen nemen van New York City FC. Philadelphia Union, dat voor het treffen de tweede plaats deelde met Atlanta, weigerde echter medewerking te verlenen. In een enerverend duel leek de thuisploeg na een half uur op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Kacper Przybyłko werd vanwege buitenspel afgekeurd.



Op slag van rust produceerde Atlanta wél een geldige treffer. De Venezolaanse topschutter Josef Martínez rondde na een vloeiende aanval beheerst af. Hij scoorde al voor het dertiende duel op rij. Het bleek echter niet genoeg voor de zege. Philadelphia Union kwam na een uur op gelijke hoogte door Brendan Aaronson. In de slotfase drukte de thuisploeg vervolgens door. Vier minuten voor tijd zette Przybyłko Philadelphia met een geweldig schot in de korte hoek op voorsprong. Sergio Santos Gomes maakte twee minuten later aan alle twijfel een eind (3-1).



Philadelphia komt daarom op kop in de Eastern Conference met 51 punten. Atalanta United bezet de derde positie met drie punten minder.