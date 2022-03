Ophef rond keuze voor Messi in plaats van Lewandowski leidt tot aanpassing Gouden Bal

De opzet van de Gouden Bal (Ballon d’Or) gaat op de schop. De prijs voor de beste voetballer ter wereld wordt voortaan uitgereikt op basis van de prestaties in een seizoen in plaats van in een kalenderjaar.

France Football, het Franse weekblad dat de verkiezing al sinds 1956 organiseert, heeft de nodige aanpassingen gedaan in de opzet van de Gouden Bal-verkiezing na alle commotie over de laatste editie. De Ballon d’Or ging toen voor de zevende keer naar Lionel Messi, terwijl volgens veel voetballiefhebbers eigenlijk Robert Lewandowski de prijs had moeten krijgen.



De verkiezing vindt voortaan plaats na het seizoen, dat loopt van augustus tot en met juli. De jury die de nominaties doet bestaat niet alleen meer uit journalisten van France Football, maar daar komen ook enkele andere experts bij, onder wie voormalig topspits Didier Drogba. Voorheen mochten journalisten uit 170 landen stemmen, maar dat aantal wordt ingekrompen. Alleen landen uit de top 100 van de wereldranglijst bij de mannen en de top 50 bij de vrouwen mogen een vertegenwoordigende journalist laten stemmen.

Individuele prestaties

In de criteria komt ook te staan dat individuele prestaties van een voetballer en voetbalster zwaarder wegen dan collectieve prestaties, zoals de gewonnen prijzen met een club of land. France Football wil ook dat de stemgerechtigde journalisten puur kijken naar iemands prestaties in één seizoen in plaats van gedurende zijn of haar hele carrière.

,,De Ballon d’Or is geen stilleven, maar juist iets wat heel erg leeft. Een prijs die zich bevindt in de grote kloof tussen traditie en moderniteit”, aldus hoofdredacteur Pascal Ferré. ,,We vinden dat we de Ballon d’Or dit jaar moeten evolueren, om na 65 edities ervoor te zorgen dat deze trofee zijn status behoudt.”

Cruijff, Van Basten, Gullit

Johan Cruijff en Marco van Basten kregen de Gouden Bal beiden drie keer, Ruud Gullit won de prijs één keer. Virgil van Dijk eindigde in de verkiezing van 2019 als tweede achter Messi.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft een eigen verkiezing, The Best geheten. Op het FIFA-gala in januari ging de prijs voor beste voetballer van het jaar wel naar Lewandowski. De FIFA laat naast journalisten ook de bondscoaches en aanvoerders van de nationale teams stemmen.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: