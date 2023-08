Opgestapte Roberto Mancini geeft opening van zaken: ‘Bond en ik niet meer op zelfde golflengte’

Mancini nam afgelopen weekend plotseling ontslag, zonder daar direct een reden voor te geven. In gesprek met onder meer Corriere dello Sport gaat de voormalig trainer van onder meer Manchester City en Internazionale nu alsnog dieper in op zijn vertrek.

,,Ik dacht er al maanden over na en het was nu tijd om te gaan. Naar mijn mening zaten de bond en ik niet meer op dezelfde golflengte en het is altijd beter om dan een beslissing te nemen voordat er iets ernstigers gebeurt. Het is een besluit dat ik met veel verdriet heb genomen, omdat ik erg gehecht was aan de ploeg”, liet Mancini optekenen.