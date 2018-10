Opgepakte Club Brugge-trainer kan rekenen op warm onthaal

Club Brugge-trainer Ivan Leko kan morgenavond in het Jan Breydelstadion rekenen op een warm onthaal. De Kroatische kampioenenmaker zat vorige week 36 uur in de cel, maar is nog altijd razend populair bij de supporters, die niet geloven dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Hij lijkt vooral in de problemen te zijn gebracht door zijn voormalige zaakwaarnemers, hoofdrolspelers in het Belgische voetbalschandaal waarbij tal van kopstukken zijn opgepakt. Ze worden verdacht van fraude en/of matchfixing.

Verdacht

,,Mocht hij toevallig over een bal heen duiken, dan is die arme jonge meteen weer verdacht’’, zegt ex-trainer Aad de Mos over Roef, die morgen gewoon in de basis staat bij Waasland-Beveren. ,,Hij is voor het leven beschadigd. Maar Leko heeft het grootste probleem. Hij stond op de voorpagina van de Washington Post. Ga dat maar eens recht breien.’’

Moeilijke week

Leko zei vandaag niettemin dat hij na een moeilijke week weer over gaat tot de orde van de dag. ,,Ik ben 200 procent klaar’’, tekende Het Laatste Nieuws op uit zijn mond. ,,Iedereen weet wat er gebeurd is. Het belangrijkste was dat mijn familie mij steunde. Club Brugge is mijn tweede familie en hoe zij mij gesteund hebben, dat was echt speciaal. Iedereen weet dat als ik de steun van de supporters en de club krijg, dat ik ze dan driedubbel probeer terug te betalen. Ik ben altijd 200 procent aan de slag gegaan voor deze club, maar na deze week ben ik extra trots.’’ Niet alleen de reputatie van Leko liep een deuk op. Het imago van de complete Jupiler Pro League, de Belgische eredivisie, is flink beschadigd. Wie kijkt er straks nog naar een competitie waarin zaakwaarnemers het voor het zeggen hebben, mensen zichzelf verrijken en spelers en scheidsrechters simpel om te kopen zijn?

Hoop

De Mos heeft zijn hoop gevestigd op de clubvoorzitters Bart Verhaeghe (Club Brugge) en Marc Coucke (Anderlecht), twee miljardairs die inmiddels een flinke vinger in de pap hebben in het Belgische voetbal. Verhaeghe is vice-voorzitter van de KBVB, Coucke de nieuwe CEO van de Pro League. In die rol kondigde laatstgenoemde gisteren maatregelen aan die de macht van makelaars moet beperken.



,,Het Bosman-arrest heeft de macht in het voetbal bij de spelers gelegd’’, aldus Coucke. ,,Maar zij hebben die macht, onwetend, aan de makelaars doorgegeven.’’



De 24 profclubs in België moeten binnenkort een interne code ondertekenen en kunnen rekenen op strengere licentievoorwaarden. Als het aan Coucke ligt, wordt er nog deze winter een maximumpercentage bepaald dat zaakwaarnemers bij een transfer kunnen verdienen. Ook denkt hij aan een gelimiteerd aantal spelers dat een makelaar bij een club mag stallen.



,,We moeten dat nu kaderen, want het systeem zal zichzelf niet reguleren’’, aldus Coucke. ,,We zullen er op korte termijn weleens een transfer door missen omdat een makelaar een interessante speler niet meer in België wil aanbieden wegens te strenge reglementering. Maar op termijn zullen we daar de vruchten van plukken, daar ben ik van overtuigd.’’



Hoewel ook Verhaeghe en Coucke een clubbelang dienen en dus niet geheel onafhankelijk zijn, heeft De Mos wel vertrouwen in de twee. ,,Als miljardair doen ze het niet voor het geld’’, zegt hij. ,,Het zijn moderne denkers en geen baantjesjagers. Wat er nu gebeurd is, kwam deze mensen wel goed uit. De plannen waar ze nu mee komen, lagen in 2011 al op tafel. Alleen is er toen niets mee gedaan.’’