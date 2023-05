Opgepakt in zijn pyjama: Brit die maandelijks voor 11,50 euro illegaal voetbal aanbood, elf jaar de cel in

Flawless TV is ontmanteld. Vijf Engelsen achter de illegale streamingdienst, die maandelijks voor 10 pond (11,50 euro) voetbalwedstrijden van niet-openbare rechtenhouders over de hele wereld aanbood, zijn opgepakt en veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze hadden maar liefst 50.000 abonnees en verdienden 8,3 miljoen euro met hun frauduleuze handel.

Dat nieuws maakte de Premier League bekend. Bij Mark Gould, de spilfiguur achter Flawless TV, viel de politie binnen terwijl hij in zijn pyjama zat in zijn flat in Greenwich, in het zuiden van Londen, naast een zak Doritos-chips en pizzadozen van Domino’s. Hij maakte persoonlijk bijna 2 miljoen euro winst met de streamingdienst. In zijn appartement werden maar liefst 30 digiboxen gevonden waarmee illegale streams werden binnengetrokken.

Volledig scherm © Premier League

Op datzelfde moment werden ook zijn vier handlangers opgepakt en nadien veroordeeld voor fraude en witwaspraktijken. Een van de mannen werd voor de rechtbank bovendien schuldig bevonden aan het maken van seksbeelden en het bezit van kinderporno. Gould is veroordeeld tot een celstraf van elf jaar, de vier kregen allen gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar.

Ingenieus systeem

Flawles TV onderschepte streams van betaalzenders uit het Verenigd Koninkrijk, Amerika, Canada, Australië en Qatar, om die een paar seconden later tot bij hun abonnees te brengen. Vijf jaar lang, tussen 2016 en 2021, konden ze die praktijk volhouden. Ze hadden zelfs een eigen app, met daarop ook films. Via een ingenieus systeem konden ze lang aan de aandacht ontsnappen, met software die toeliet onder andere een unieke Sky-code te wissen die fraudeurs ontmaskert.

Ze gingen zo ook in tegen de zogenaamde ‘blackout’-regel, die ervoor zorgt dat er op zaterdagmiddag tussen 14.45 uur en 17.25 uur geen live voetbal mag worden uitgezonden, zodat voetbalfans nog naar het stadion gaan om duels van lokale Britse voetbalclubs te bezoeken. Naar schatting keken er in 2022 vier miljoen Britten (op 67 miljoen inwoners) minstens één keer via een illegale bron naar een sportwedstrijd.

Ook in Nederland is het verspreiden van streams van voetbalwedstrijden illegaal. Bekend is dat er ook in Nederland gebruik wordt gemaakt van illegale beelden.

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: