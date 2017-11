Open stemming over WK 2026

De 211 lidstaten van de wereldvoetbalbond FIFA kunnen uiterlijk in mei 2020 tijdens het zeventigste congres in alle openheid hun stem uitbrengen. Dat legt de FIFA uit in een uitgebreid document over de vernieuwde opzet en uitvoering van het biedingsproces voor het WK. De belangrijkste kandidaten voor het toernooi van 2016 zijn Marokko en de gezamenlijke organisatie van Mexico, Verenigde Staten en Canada.



De wereldvoetbalbond wil met de sterk gewijzigde formule voorkomen dat opnieuw omkoping en corruptie bij het vergaren van stemmen mogelijk is. De FIFA hoopt tevens het publieke vertrouwen in de mondiale organisatie terug te winnen. Bij de toewijzing van het WK in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) ging er veel mis. Mede daardoor is de vroegere FIFA-top, met Sepp Blatter als grote baas, inmiddels verdwenen.