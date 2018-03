Opa Cook kan flink verdienen aan debuut van kleinzoon in Amsterdam

Robben terug op Bay­ern-trai­ning, Neuer maakt volgende week rentree

16:56 Terwijl zijn ploeggenoten zijn uitgevlogen over de wereld of van een paar vrije dagen genieten, meldde Arjen Robben zich op het trainingsveld van Bayern München. De 34-jarige aanvaller is hersteld van de zenuwproblemen die hem de laatste twee wedstrijden aan de kant hielden.