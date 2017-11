Op non-actief gezette Bielsa plotseling weer een optie voor Chili

,,Door dit nieuwe scenario is Bielsa een belangrijke kandidaat geworden om bondscoach te worden'', zegt de vicevoorzitter van de nationale bond tegen Mercurio. De positie van bondscoach is vacant nadat Juan Antonio Pizzi opstapte na het mislopen van het WK. Chili eindigde als zesde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. ,,We vinden Bielsa bijzonder interessant.''



‘El Loco’ was tussen 2007 en 2011 bondscoach van de Chilenen, die komend seizoen op het WK ontbreken. Onder leiding van Bielsa deed Chili wél mee aan het WK van 2010 in Zuid-Afrika, toen het onder meer van Oranje verloor (2-0).



Bielsa was vanaf 1998 bondscoach van Argentinië en leidde de Argentijnen naar goud op de Olympische Spelen van 2004. Na zijn periode bij Chili had hij twee seizoenen succes bij Athletic Bilbao. Vervolgens kende hij bij Marseille en Lazio zeer kortstondige periodes: in Frankrijk stapte hij na één competitieduel op en in Italië na twee dagen.