Op deze zes sensaties in de Bundesliga moet je letten dit weekend

Robert Lewandowski, Jadon Sancho, Erling Haaland... De Bundesliga kent tal van topspelers, maar niet alleen zij stonden in de spotlights dit seizoen. Dit zijn de vijf spelers die je in de gaten moet houden tijdens de herstart van het Duitse voetbal.

Marcus Thuram - Borussia Mönchengladbach

Dat talent in de genen kan zitten, bewijst Borussia Mönchengladbach-revelatie Marcos Thuram. De rechtsbenige aanvaller is de zoon van 142-voudig Frans international Lilian Thuram, die onder meer voor Juventus en FC Barcelona speelde. Thuram junior kwam afgelopen zomer over van het Franse EA Guingamp en toonde voor de coronastop al regelmatig zijn klasse. Met zes goals en acht assists profileert hij zich dit seizoen als de smaakmaker van de verrassende nummer vier van de Bundesliga.

Giovanni Reyna - Borussia Dortmund

Robin Quaison - FSV Mainz

Als ploeggenoot van de Nederlanders Jeremaiah St. Juste, Jean-Paul Boëtius en Jeffrey Bruma is Quaison een van de weinige lichtpuntjes in een verder mager seizoen van Mainz. Der Karnevalsverein staat vijftiende en verkeert in degradatienood, maar dat ligt in ieder geval niet aan de 26-jarige Zweed. Quaison is als nummer tien de man die Mainz in de Bundesliga moet houden. In totaal scoorde hij dit seizoen twaalf keer, goed voor een vierde plaats op de topscorerslijst. Quaison groeide uit tot hattrick-hero met drieklappers tegen Werder Bremen en Hertha BSC.

Milot Rashica - Werder Bremen

Volledig scherm Rashica namens Vitesse tegen Lazio. © REUTERS Een eredivisietintje in de lijst. Rashica verruilde in de zomer van 2018 Vitesse voor Werder Bremen en is nu de hoop in bange dagen voor de ploeg van Davy Klaassen. Zeven keer scoorde de buitenspeler dit seizoen, terwijl hij vier doelpunten voorbereidde. Daarmee speelde hij zich in de kijker van topclubs als Borussia Dortmund, dat hem komende zomer graag wil inlijven. Voordat Rashica een fraaie transfer maakt, dient hij eerst Werder Bremen naar de veilige zone te leiden. Werder staat met nog tien duels te gaan op de voorlaatste plaats.

Christopher Nkunku - RB Leipzig

De grootste verrassing bij de nummer drie van de Bundesliga luistert naar de naam Christopher Nkunku. Dat de 22-jarige Fransman talent had, wisten ze al toen hij afgelopen zomer Paris Saint-Germain inruilde voor de hyperambitieuze Duitsers. Toch verbaasde hij met zijn sterke spel vriend en vijand en liet hij een onuitwisbare indruk achter in Duitsland. Nkunku werkt keihard, maar koppelt dat aan creativiteit: met dertien voorbereide treffers is hij de assistkoning van Leipzig.

Kingsley Ehizibue - FC Köln

In totaal spelen er vijftien Nederlanders bij onze oosterburen en Ehizibue beleeft misschien wel het mooiste seizoen. De Nigeriaanse Nederlander draait een prima debuutjaar in de Bundesliga, nadat hij vorig seizoen PEC Zwolle verliet voor een avontuur bij FC Köln. De promovendus begon zwak en stond roemloos onderaan, maar draaide het na de winterstop magnifiek om. Met stoomtrein Ehizibue als rechtsback klom Köln naar de tiende plaats en opeens is niet handhaving, maar Europees voetbal het doel.