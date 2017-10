Oostenrijk herdenkt overlijden van Ernst Happel

Speler van het weekend Simone Zaza komt weer tot leven in Valencia

12:53 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 11: Simone Zaza, die bij Valencia bezig is aan een opmerkelijke revival. De Italiaanse spits scoorde dit seizoen al acht keer in negen duels voor de verrassende nummer twee van La Liga, maar Zaza kwam van heel diep.