Oorwassing Liverpool door Manchester City onderstreept vormcrisis Virgil van Dijk

De Britse kranten keken verlekkerd uit naar een confrontatie tussen Erling Haaland en Van Dijk, maar de Noorse topschutter had te veel hinder van een blessure om aan de aftrap te verschijnen. Het bood trainer Pep Guardiola de kans om terug te vallen op een beproefd concept. Voor de komst van Haaland speelde City lang zonder pure afmaker. Exceptioneel positiespel maakte deze handicap meer dan goed met twee landstitels op rij. Liverpool kon voorin kiezen uit meer smaken. Cody Gakpo kreeg van trainer Jürgen Klopp de voorkeur boven Darwin Nuñez in de spits. De Eindhovenaar liet zich nauwelijks gelden, al stond hij grotendeels op de eigen helft. The Reds wilden toeslaan vanuit de counter. Bij het afjagen van de tegenstander - de befaamde ‘pressing’ - ontbeerde de energie en routine van weleer. Niettemin leverde het Liverpool een voorsprong op.

Trent Alexander-Arnold spleet de verdediging van Manchester City open met een pass door het midden. Diogo Jota controleerde de bal met zijn gezicht naar het doel, draaide en legde af op de aanstormende Mohamed Salah. De Egyptenaar schoot de bal diagonaal in de bovenhoek (0-1). De goal vormde niet meer dan een korte onderbreking van een masterclass van City, dat Liverpool vernietigde. In de gelijkmaker van Julían Alvarez zat alles wat voetbal mooi maakt. Kevin De Bruyne vond Riyad Mahrez die naar binnen dribbelde. Ilkay Gündogan speelde met een tikje uit de draai af op Jack Grealish die Alvarez vrij zette voor het doel (1-1). Na de pauze scoorde De Bruyne zelf, op aangeven van Mahrez (2-1). Van Dijk kwam niet sterk over, al lieten middenvelders Fabinho en Jordan Henderson de grootste steken vallen.

Gündogan (3-1) en Grealish (4-1) benadrukten het verschil in klasse. In deze vorm maken The Cityzens een reële kans om de ‘treble’ te pakken. In de FA Cup en de Champions League geldt het elftal als favoriet, terwijl de achterstand op koploper Arsenal in de Premier League slechts vijf punten bedraagt. Dat Nathan Aké in dit geheel een onmisbare schakel vormt, geeft aan hoe goed de international van Oranje speelt.



Liverpool moet na de deceptie in het Etihad Stadium vrezen voor een bitter einde van het seizoen. Alleen rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League kan een horrorjaar nog enige glans geven. Na de nederlaag tegen Manchester City staat Liverpool zeven punten achter op Tottenham Hotspur dat vierde staat. Het vormverlies van Van Dijk, niet geholpen door een wankel middenveld, accentueert de vrije val.