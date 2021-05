Ook vijf wissels toegestaan op WK

De regel werd in mei van vorig jaar ingevoerd, als reactie op de impact van de coronacrisis op het voetbal. Nadat de competities een tijdlang hadden stilgelegen, moesten er op korte tijd heel wat wedstrijden ingehaald worden en om de spelers toch ietwat te ontlasten, werden er per wedstrijd vijf wissels per team toegestaan. Normaal gesproken mag er drie keer gewisseld worden.