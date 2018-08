Ook Napoli is slachtoffer van Liverpool in oefencampagne

Al na tien minuten zaten de 'Liverpudlians' op rozen na een goal van James Milner en de Nederlander Georginio Wijnaldum. In de tweede helft kon de van vakantie teruggekeerde Mohamed Salah een prachtige goal maken. Hij krulde de bal in de bovenhoek.



Daniel Sturridge, teruggekeerd van zijn huurperiode bij Inter, scoorde 5-0. Voordat linksback Alberto Moreno het vijftal volmaakte. Beide ploegen speelden in een sterke opstelling. Zo stonden Lorenzo Insigne, Marek Hamsik en Arek Milik 'gewoon' in de basis bij de Italianen, die worden geleid door de nieuwe coach Carlo Ancelotti. Bij Liverpool had naast Wijnaldum ook Virgil van Dijk een basisplek.



De oefencampagne van de Engelse topclub, die afgelopen seizoen in de CL-finale van Real Madrid verloor, is sowieso al geslaagd te noemen. Achtereenvolgens werden Chester (7-0), Tranmere (3-2), Blackburn (2-0), Dortmund (1-3), Manchester City (2-1), Manchester United (4-1) en vandaag dus Napoli verslagen. Liverpool oefent komende week nog tegen Torino en begint de Premier League dan op 12 augustus tegen West Ham United. Napoli start een week later in de Serie A tegen Lazio.



Keeper Allison Becker, overgekomen van AS Roma voor 62 miljoen euro, kende een foutloos debuut.