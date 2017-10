Ook Liverpool heeft geen antwoord op doelpuntenmachine Harry Kane

In de rust kwam de Argentijnse voetballegende Diego Maradona het veld op met Spurs-icoon Osvaldo 'Ossie' Ardiles. Er waren 80,827 toeschouwers aanwezig bij de wedstrijd op Wembley, een nieuw record in de Premier League. Tottenham Hotspur speelt dit seizoen alle thuisduels op Wembley, omdat in de Noord-Londense wijk Tottenham druk wordt gewerkt aan de bouw van het nieuwe stadion van de club. Daar speelt de club vanaf komend seizoen voor 62.000 toeschouwers.

Kane in topvorm

Kane werd de afgelopen twee seizoenen topscorer van de Premier League met respectievelijk 25 en 29 treffers. Dit seizoen staat hij al op acht treffers in tien competitieduels. In de Champions League scoorde hij al vijf keer in drie duels, waarmee zijn seizoenstotaal op dertien treffers in dertien wedstrijden komt. Kane staat nu op 110 goals in 177 Premier League-duels. Alan Shearer, all-time topscorer in de Premier League met 260 goals, verwacht dat Kane zijn record zal gaan breken. De Engelse spits staat volgens Spaanse media echter in de belangstelling van Real Madrid. Kane ligt nog tot medio 2022 vast bij Tottenham Hotspur.