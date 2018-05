Ook deze trainers degradeerden en wonnen een Europa Cup

Door Wietse Dijkstra

Kees Rijvers

De inmiddels bijna 92-jarige Rijvers verovert met PSV de UEFA Cup in 1978, maar is bij zijn volgende club minder succesvol. Met KFC Beringen degradeert hij in 1981 uit de Belgische eerste klasse. Zowel met club als trainer loopt het overigens goed af. Rijvers wordt bondscoach van Oranje, Beringen blijft op het hoogste niveau omdat Beerschot vanwege corruptie wordt teruggezet.

Hans Croon

Rijvers wordt bij Beringen opgevolgd door zijn landgenoot Hans Croon, die in 1976 met Anderlecht de Europa Cup 2 heeft gewonnen. Maar ook hij degradeert met de club die dit keer ook echt afdaalt. Het is niet zijn eerste keer. De excentrieke Croon redt het in 1972 ook niet met Volendam.

Bobby Robson

Sir Bobby schrijft geschiedenis door met Ipswich Town in 1981 de UEFA Cup te winnen en staat als trainer van Barcelona in 1997 met Europa Cup 2 in zijn handen. Degradatie met zijn eerste club Fulham in 1968 staat de Engelsman een mooie loopbaan, die hem onder meer voert langs PSV, niet in de weg.

Otto Rehhagel

Volledig scherm © AP Europees kampioen met Griekenland (2004) en Europa Cup 2-winnaar met Werder Bremen (1993). Maar ook bij Koning Otto gaat het wel eens mis. In 1979 lukt het de Duitser niet om Arminia Bielefeld in de Bundesliga te houden. Ook met zijn laatste club Hertha BSC loopt het in 2012 slecht af.

Miguel Munoz

Zowel als speler (1956, 1957 en 1958) als trainer van Real Madrid (1960, 1966) staat hij met de Europa Cup 1 in zijn handen. De Spaanse succescoach, die door een 12-1 zege op Malta Oranje van het EK van 1984 houdt, is echter ook maar een mens zo blijkt als hij in 1976 met Granada degradeert.

Brian Clough

Volledig scherm Brian Clough. © Action Images / Sporting Picture De man die provincieclub Nottingham Forest groot maakt en twee keer (1979 en 1980) kroont tot de beste van Europa eindigt zijn loopbaan in mineur. De flamboyante Engelsman wordt met Forest in 1993 laatste in de Premier League en houdt het daarna voor gezien.

Rafa Benitez

Spaanse professor wint de Champions League met Liverpool (2005) en de UEFA Cup met Valencia (2004). Maar ook Benitez kent de andere kant van de medaille. Extremadura kan hij in 1997 niet voor degradatie behoeden.

Friedel Rausch

In 1982-193 nog even trainer van MVV, maar vooral bekend vanwege zijn succes met Eintracht Frankfurt, dat hij in 1980 aan de UEFA Cup helpt. Zijn tweede periode in Frankfurt verloopt minder soepel. In 2001 degradeert de Duitser uit de Bundelsiga, net als een jaar eerder met FC Nürnberg trouwens.

Nevio Scala

Wint als speler van AC Milan de Europa Cup 1 (1969) en 2 (1968). Als trainer van Parma staat hij in 1993 met de Europa Cup 2 in zijn handen na winst in de finale op FC Antwerp. Garanties biedt dat niet. Met zijn volgende club Perugia daalt de Italiaan af naar de Serie B.

Luis Molowny