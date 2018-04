Ook deze tien grootheden wonnen nooit de Gouden Bal

Volledig scherm Andrés Iniesta en Xavi Hernandez wonnen in 2010 het WK met Spanje, maar de Gouden Bal ging naar hun Argentijnse teamgenoot Lionel Messi. © ANP Andrés Iniesta veroverde afgelopen zaterdag met de 5-0 zege op Sevilla in de Spaanse bekerfinale al zijn 31ste prijs met FC Barcelona. Daarnaast werd hij met Spanje twee keer Europees kampioen en in 2010, door zijn winnende goal, zelfs wereldkampioen. De Gouden Bal won Iniesta echter (nog) nooit. Dit tot grote teleurstelling en frustratie van miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld. Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, heeft afgelopen week zelfs zijn excuses aangeboden aan Andrés Iniesta. ,,In vijftien jaar tijd heeft hij laten zien hoe simpel voetbal kan zijn. Hij bracht het voetbal tot leven. Hij is de grootste afwezige in de lijst van winnaars en dat doet pijn. We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we deze fout kunnen repareren."



Jean-Pierre Papin, George Weah, Matthias Sammer, Michael Owen en Fabio Cannavaro; het zijn vijf spelers die de afgelopen dertig jaar de Gouden Bal wonnen. Hieronder staan tien namen die de prijs nooit wonnen, maar misschien wel een grotere carrière hadden. In welk jaar hadden zij de Gouden Bal kunnen (en misschien wel moeten) winnen?

Enquete poll Deze speler had de Gouden Bal zeker moeten winnen Dennis Bergkamp

Raúl González Blanco

Paolo Maldini

Steven Gerrard

Gianluigi Buffon

Thierry Henry

Francesco Totti

Wesley Sneijder

Andrea Pirlo

Zlatan Ibrahimovic Deze speler had de Gouden Bal zeker moeten winnen Dennis Bergkamp (22%)

Raúl González Blanco (2%)

Paolo Maldini (5%)

Steven Gerrard (7%)

Gianluigi Buffon (16%)

Thierry Henry (12%)

Francesco Totti (3%)

Wesley Sneijder (6%)

Andrea Pirlo (8%)

Zlatan Ibrahimovic (18%)

Dennis Bergkamp: 1998

Arsenal won in het seizoen 1997/1998 de Premier League en FA Cup. Dennis Bergkamp was dat seizoen met 22 treffers in 40 wedstrijden de grote uitblinker bij The Gunners. Vervolgens speelde de Amsterdamse aanvaller ook een uitstekend WK in Frankrijk, waarvan we vooral zijn prachtige doelpunt in de slotfase tegen Argentinië nog lang zullen herinneren. De Ballon d'Or ging dat jaar echter naar Zinedine Zidane, die Frankrijk in eigen land naar de wereldtitel kopte en de Champions League-finale verloor met Juventus tegen Real Madrid.

Volledig scherm Dennis Bergkamp rent in extase weg nadat hij kort voor tijd de 2-1 heeft gemaakt namens Oranje tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK 1998 in Frankrijk. © Pim Ras Fotografie

Raúl González Blanco: 2000

Raúl González Blanco speelde liefst 741 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 323 keer scoorde. Met De Koninklijke veroverde Raúl zes landstitels en drie keer de Champions League, maar de Gouden Bal won hij nooit. De linksbenige aanvaller had daar misschien nog wel het meeste recht op aan het begin van deze eeuw, toen hij veel scoorde en de prijzen aaneenreeg met Real Madrid. In 2000 en 2002 ging de Gouden Bal echter naar zijn teamgenoten Luis Figo en Ronaldo, in 2001 naar Michael Owen van Liverpool.

Volledig scherm Raúl González Blanco haalt uit tegen AC Milan, zijn oud-teamgenoot Fernando Redondo (l) kijkt toe. © AP

Paolo Maldini: 2003

Paolo Maldini speelde zijn gehele carrière voor AC Milan: 902 wedstrijden tussen 1984 en 2009. Met de Rossoneri veroverde hij zeven keer de Serie A en won hij liefst vijf keer de Europa Cup I/Champions League. Hij zag zijn teamgenoten Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, 1989, 1992), George Weah (1995), Andriy Shevchenko (2004) en Kaká (2007) de Gouden Bal winnen, maar zelf stond hij niet eens ooit op het podium. De sierlijke verdediger zal er waarschijnlijk nooit om hebben getreurd. De 126-voudig Italiaans international was een aanvoerder die het teambelang altijd vooropstelde. In 2003 ging de Gouden Bal naar Juventus-middenvelder Pavel Nedved, die dat jaar in de Champions League-finale verloor van AC Milan.

Volledig scherm Paolo Maldini (l) in duel met Zlatan Ibrahimovic in de kwartfinale van de Champions League in 2003. © ANP

Steven Gerrard: 2005

Steven Gerrard was van 1998 tot 2015 het boegbeeld van Liverpool Football Club, waarvoor hij 186 keer scoorde in 710 wedstrijden. De Premier League veroverde Stevie G in al die jaren nooit met The Reds, maar de Champions League wel. In de finale van 2005 in Istanbul keek Liverpool halverwege tegen een 0-3 achterstand aan, maar mede door een fantastische Gerrard kwam Liverpool terug tot 3-3 en won het uiteindelijk na strafschoppe. De Ballon d'Or ging in 2005 met 225 stemmen echter naar de Braziliaanse balkunstenaar Ronaldinho van FC Barcelona, veel meer dan Frank Lampard (148 stemmen) en Gerrard (142 stemmen).

Volledig scherm Steven Gerrard tilt de Champions League omhoog na de miraculeuze finale (3-3, winst na strafschoppen) tegen AC Milan in 2005. © ANP

Gianluigi Buffon: 2006

Gianluigi Buffon is al ruim twintig jaar een icoon in het Italiaanse voetbal. De inmiddels 40-jarige doelman debuteerde al in 1995 voor Parma en maakte in de zomer van 2001 de overstap naar Juventus, waarmee hij al tien landstitels veroverde. Zijn mooiste moment uit zijn loopbaan beleefde Gigi Buffon echter in de zomer van 2006, toen hij in Duitsland het wereldkampioenschap won met La Squadra Azzurra. De Gouden Bal ging enkele maanden later naar zijn aanvoerder Fabio Cannavaro, maar zonder de cruciale reddingen van Buffon tijdens het WK 2006 had hij de wereldbeker waarschijnlijk nooit de lucht in kunnen tillen. Naast de Gouden Bal is er nog een groter gemis in de overvolle prijzenkast van Buffon: de Champions League, die hij ook dit seizoen weer niet zal winnen.

Volledig scherm Gianluigi Buffon met de wereldbeker in 2006. © Getty

Thierry Henry: 2006

Thierry Henry was jarenlang een sieraad voor het voetbal. Na zijn mislukte avontuur bij Juventus haalde Arsène Wenger hem in 1999 naar Arsenal, waar hij de supporters op Highbury (en een jaartje in het Emirates Stadium) iedere thuiswedstrijd weer wist te vermaken met zijn dribbels, trucs en doelpunten. Het resulteerde in twee landstitels en twee FA Cups, maar de Champions League-finale in 2006 tegen FC Barcelona ging voor Henry en zijn teamgenoten jammerlijk verloren. Twee maanden later verloor hij met Frankrijk ook nog de WK-finale tegen Italië, nadat zijn aanvoerder Zizou zijn team in de steek liet met een kopstoot tegen de borstkas van Marco Materazzi. In 2009 won Henry liefst zes prijzen bij zijn nieuwe club FC Barcelona, maar toen stond de Fransman al in de schaduw van Lionel Messi. De Ballon d'Or kon hij zodoende niet afstrepen van zijn wensenlijstje.

Volledig scherm Thierry Henry treurt na de verloren Champions League-finale met Arsenal tegen FC Barcelona in 2006. © AFP

Francesco Totti: 2007

Francesco Totti was meer dan 25 jaar hét gezicht van AS Roma. Tussen 1993 en 2017 was hij goed voor 307 goals in liefst 786 wedstrijden voor de Giallorossi, waarmee hij in het seizoen 2000/2001 zijn enige landstitel veroverde. Clubliefde was hem echter meer waard dan veel prijzen, zo wist Totti al snel. Na de wereldtitel in 2006 dachten velen echter dat Totti zijn beste jaren wel had gehad, maar daarna ging hij nog elf seizoenen stug door. In het seizoen 2006/2007 scoorde hij 26 competitiedoelpunten voor AS Roma, waarmee hij de Gouden Schoen won. De Gouden Bal ging dat jaar echter naar de Braziliaanse spelmaker Kaká, die met AC Milan de Champions League won. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi eindigden dat jaar al als tweede en derde in de verkiezing en daarmee brak een nieuw tijdperk in het mondiale voetbal aan.

Volledig scherm Francesco Totti met zijn zoon Cristian in 2007 na het winnen van de Italiaanse beker. © AP

Wesley Sneijder: 2010

Lionel Messi won in 2010 zijn tweede Gouden Bal, maar volgens Spaanse media had de prijs dat jaar naar Andrés Iniesta en Xavi Hernandez moeten gaan. Zij eindigden als tweede en derde op het podium achter hun Argentijnse teamgenoot van FC Barcelona, terwijl zij wereldkampioen waren geworden met Spanje. In Nederland was er echter de hoop en stiekeme verwachting dat Wesley Sneijder ook tot de kanshebbers zou behoren. Sneijder won in zijn eerste seizoen bij Internazionale de Serie A, Coppa Italia en de Champions League, nadat hij in de finale met 2-0 won van het Bayern München van Louis van Gaal, Mark van Bommel en Arjen Robben. Vervolgens speelde hij, spelend op een roze wolk, ook nog een fantastisch WK in Zuid-Afrika. Zijn vijf doelpunten brachten Nederland naar de finale, maar waren net niet genoeg voor de eerste wereldtitel voor Oranje.

Volledig scherm Wesley Sneijder viert feest na de gewonnen Champions League-finale in 2010. © Marco de Swart

Andrea Pirlo: 2015

Andrea Pirlo was een speler zoals er maar één was. Pirlo leek altijd over het veld te sjokken, maar stond wel altijd vrij en zag altijd de juiste (en soms briljante) oplossing in het veld. Met AC Milan en Juventus won hij vele prijzen, maar de Ballon d'Or won Pirlo nooit. In 2015 gingen er veel stemmen op om Pirlo de prijs te laten winnen nadat hij met Juventus de Champions League-finale had bereikt en de Italiaanse dubbel had gewonnen, maar de Gouden Bal ging dat jaar voor de vijfde keer naar Lionel Messi.

Volledig scherm Michel Platini troost Andrea Pirlo na zijn verloren Champions League-finale tegen FC Barcelona in 2015. © Pim Ras Fotografie

Zlatan Ibrahimovic: 2016

Zlatan Ibrahimovic veroverde prijzen met Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United en is op zijn 36ste still going strong bij LA Galaxy. Toch ontbreken er twee grote prijzen op de lange erelijst van de Zweedse superspits: de Champions League en de Gouden Bal. In het seizoen 2015/2016 scoorde Ibrahimovic liefst 50 keer in 51 wedstrijden voor PSG, resulterend in de vierde landstitel op rij en beide Franse bekers. In de Champions League werd PSG in de kwartfinales echter uitgeschakeld door Manchester City, waarmee er opnieuw geen Europees succes was voor de Parijzenaars en Zlatan. De Gouden Bal ging zodoende naar Cristiano Ronaldo, die met Portugal het EK won en met Real Madrid opnieuw de Champions League veroverde.