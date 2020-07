Ook deze spelers stopten al vroeg: depressie, modellencarrière en einde van de wereld

Otman Bakkal

Voor de Nederlandse voetballiefhebber de bekendste naam. Bakkal maakte in zijn gloriejaren indruk als speler bij PSV en Feyenoord én schopte het als scorende middenvelder zelfs tot het Nederlands elftal. Met zijn zes minuten speeltijd tegen Paraguay in 2009 is hij nog altijd de international met de geringste speeltijd in Oranje, maar toch eigende hij zich als 24-jarige het beroemde haasje toe. Hoe anders was alles vijf jaar later, toen Bakkal in zijn tweede periode als Feyenoord-speler vooral bankzitter was? Na dat seizoen was Bakkal officieel clubloos, op 29-jarige leeftijd. Enkele proeftrainingen overtuigden clubs niet om hem uit zijn vroege voetbalpensioen te halen.