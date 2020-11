Ook dat nog: Cocu moet in quarantaine na positieve test Derby County-directeur

Video Aubameyang helpt Arsenal aan zege op zwak Manchester United, invalbeurt Van de Beek

1 november Rond de eeuwwisseling domineerden Manchester United en Arsenal jarenlang samen in de Premier League. Van die gloriejaren is bij beide clubs weinig meer over en dat werd vanavond weer eens pijnlijk duidelijk. In een slecht en saai duel kwam er uiteindelijk nog wel een winnaar, omdat Pierre-Emerick Aubameyang scoorde uit een strafschop: 0-1.