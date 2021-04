Ook als bondscoach geen eindtoernooi voor Giggs: twee aanklachten voor mishandeling

Giggs is sinds januari 2018 de bondscoach van Wales, dat zich net als in 2016 (halve finales bij tweede eindtoernooi na WK 1958) plaatste voor het EK. Wales zit deze zomer in poule A bij Zwitserland (in Bakoe), Turkije (in Bakoe) en Italië (in Rome). Giggs was vanwege de lopende zaak in november en maart al niet aanwezig bij de nationale ploeg van Wales. De voetbalbond van Wales heeft inmiddels gecommuniceerd dat assistenten Robert Page en Albert Stuivenberg deze zomer de nationale ploeg zullen leiden op het EK. Zij hadden ook tijdens de afgelopen twee interlandperiodes al de leiding over de nationale ploeg. Stuivenberg is sinds eind 2019 ook assistent van Mikel Arteta bij Arsenal. De 50-jarige Rotterdammer werkte van 2014 tot 2016 samen met Giggs onder Louis van Gaal bij Manchester United.



Giggs wordt beschuldigd van het mishandelen van twee vrouwen. Hij wordt ervan beschuldigd een vrouw van in de dertig lichamelijk letsel te hebben toegebracht en een vrouw van in de twintig te hebben aangerand in een woning in Salford op 1 november.



Giggs wordt ook beschuldigd van dwang- of controlerend gedrag tussen december 2017 en november 2020. De voormalig speler van Manchester United is op borgtocht vrijgelaten, maar moet komende woensdag verschijnen voor de rechtbank van Manchester.