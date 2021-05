Onwerkbare situatie bij Barcelona: Laporta en Koeman lijnrecht tegenover elkaar

Door Mikos Gouka en Edwin Winkels



Dat ene antwoord op de vraag tijdens de persconferentie in Barcelona was veelzeggend. Joan Laporta zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, maar mocht de voorzitter die niet vinden, dán mag Koeman blijven. Alleen dan. Kan een trainer in zo’n situatie dan nog wel functioneren, was de vraag aan Laporta. ,,Ja, ik denk het wel,” zei Laporta. ,,Als we een gezamenlijk project, een gezamenlijk doel hebben, dan is dat mogelijk.”



Maar, zei hij ook, ,,ons project is er een van vernieuwing, en dat heeft betrekking op alles binnen de club, ook de selectie en de trainer.”



Het is inmiddels heel helder. De intentie van Laporta is om Koeman te vervangen. Alleen liggen de geschikte opvolgers bepaald nog niet voor het oprapen.