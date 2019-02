‘Ontstoken kiezen zaten herstel van Arjen Robben dwars’

Volgens Bild is dat aan de hand geweest bij Robben. Doordat de abcessen in zijn mond vorige week zijn verwaarloosd, konden de beenblessures bij de aanvaller van Bayern München minder snel herstellen. Onlangs zei een gefrustreerde linkspoot nog dat hij in het duister tastte bij diens hardnekkige blessures. ,,Ik probeer van alles, maar ik word maar niet fit”, vertelde hij begin deze maand. ,,Ik leek tweemaal heel dichtbij en trainde weer met de ploeg. Maar toen kreeg ik toch weer last. Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. Het is echt lastig.”



Nu hij aan de twee ontstoken kiezen is geholpen, hoopt Robben volgens Bild écht aan zijn herstel te kunnen werken. De 35-jarige Robben speelde op 27 november voor het laatst voor Bayern München in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (5-1). Robben hoopt in de return van de Champions League-wedstrijd tussen Bayern en Liverpool, op 13 maart in München, weer present te zijn. Het eerste duel eindigde vorige week op Anfield in 0-0.