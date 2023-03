Ontslag Julian Nagelsmann en komst Thomas Tuchel doen wenkbrauwen fronsen bij Bayern München

met loting Deze Nederland­se voetbal­sters zijn nog twee rondes verwijderd van Champions Lea­gue-finale in Eindhoven

Terwijl de mannen zich bezighouden met interlandvoetbal, gaan de vrouwen op jacht naar eremetaal in de Champions League. Acht teams strijden om twee tickets voor de felbegeerde finale, die dit jaar in Eindhoven zal plaatsvinden. Dit zijn de bijzonderheden van de kwartfinales in de Champions League voor vrouwen, die deze week worden gespeeld.