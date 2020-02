Onherkenbaar Liverpool hard onderuit tegen laagvlieger Watford

Liverpool Klopp blijft monter na zeldzame nederlaag: ‘Derde goal was slapstick’

21:47 Na 44 Premier League-wedstrijden zonder nederlaag werd Liverpool vandaag met 3-0 afgedroogd bij Watford. ,,Soms is het beter om alle slechte dingen in één wedstrijd te stoppen, in plaats van ze te verspreiden over zes of zeven duels‘’, sprak een nog altijd montere Jürgen Klopp na afloop.