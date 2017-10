Ongeslagen Barça op bezoek bij Atlético

Babel krijgt binnen 3 minuten rood en ziet Besiktas verliezen

13 oktober Ryan Babel heeft zichzelf en zijn club Besiktas geen goede dienst gewezen. De Nederlandse aanvaller kwam in de uitwedstrijd tegen Gençlerbirligi direct na rust in het veld voor Jeremain Lens. Drie minuten later moest Babel er met rood af.