Ongekend geklungel resulteert in pijnlijke Barça-nederlaag Koeman en De Jong

Lang weer belangrijk voor Vor­mer-loos Club Brugge

23:18 Club Brugge is voorlopig weer koploper in de Belgische Pro League. De ploeg van trainer Philippe Clement had het lastig met Sint-Truiden, dat afgelopen week vanwege de tegenvallende resultaten coach Kevin Muscat had ontslagen. Club was beter maar kon dat maar eenmaal in een doelpunt tot uiting brengen: 1-0.