Ongebruikelijke doelpuntendroogte in Spanje van de wereldsterren, behalve Messi

Suárez en Griezmann zijn pas terug te vinden op de 22ste en 37ste plek van de ranglijst. Ronaldo? Zeventigste, toegegeven hij moest dit seizoen wel vijf wedstrijden missen vanwege een schorsing. De Gouden Balwinnaar leverde zondag wel een assist af, maar vierde dat niet met zijn teamgenoten. ,,Cristiano gaat chagrijnig naar huis als hij niet scoort, maar hij maakt wel het verschil voor ons", vertelt aanvoerder Sergio Ramos, die ook de andere aanvaller Karim Benzema (twee doelpunten dit seizoen) verdedigde. ,,Ze gaan vanzelf weer scoren. We maken ons geen zorgen, want ze maken nog steeds het verschil. Waar het uiteindelijk om gaat is de winst."



Ook Ernesto Valverde, coach van Barcelona, moest zich dit weekend uitspreken over de ongebruikelijke doelpuntendroogte van Luis Suárez. ,,Ik maak me pas zorgen als hij geen kansen meer creëert."