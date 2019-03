Onderzoek UEFA naar genaturaliseerde Oekraïner Moraes

Harry Kane wil na loopbaan kicker worden in NFL: ‘Die wens is echt’

11:36 Harry Kane overweegt aan het einde van zijn voetbalcarrière een opvallende ‘switch’ te maken. De topschutter van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal wil zich over een jaar of tien laten omscholen tot American footballer. Kane denkt dat hij in de NFL van waarde kan zijn als zogeheten kicker, specialist in het trappen van de bal om via ‘fieldgoals’ extra punten te maken.