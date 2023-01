Onderzoek naar fraude bij overname Anderlecht: veertien verdachten in het vizier

Punten­straf is pas puntje van enorme ijsberg voor Juventus, de schade kan nog veel groter worden

Of de straf van vijftien punten in mindering voor Juventus standhoudt, dat moet nog blijken. Maar zeker is al wel dat het grootste voetbalbolwerk van Italië pas aan het begin staat van een jarenlange juridische loopgravenoorlog. En die kan nog veel meer schade aanrichten en slachtoffers eisen dan nu al het geval is.

21 januari