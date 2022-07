Onderzoek brengt bij Sébastien Haller kwaadaardige tumor aan het licht

Sébastien Haller dankbaar voor steunbetui­gin­gen na ontdekking tumor: ‘Ik kom sterker terug’

Sébastien Haller is dankbaar voor alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen na het bericht dat er een tumor in een van zijn testikels is aangetroffen. Dat laat de spits, die Ajax deze zomer verruilde voor Borussia Dortmund, weten in korte een verklaring op sociale media.

