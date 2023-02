Onderscheiding lonkt voor Ajax-opponent Danilho Doekhi

Danilho Doekhi (24) kan zijn eerste seizoen in de Bundesliga meteen bekronen met een persoonlijke onderscheiding. De verdediger is genomineerd voor speler van de maand in de Bundesliga. De voormalig jeugdinternational van Oranje maakte drie goals in drie wedstrijden in januari voor Union Berlin.

De Rotterdammer maakte dit seizoen transfervrij de overstap vanuit Vitesse naar de huidige nummer twee van onze oosterburen. Sinds november is Doekhi onbetwiste basisspeler bij Union Berlin. Hij miste sindsdien geen minuut voor Die Eisernen.

De andere genomineerden zijn zijn ploeggenoot Christopher Trimmel, Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Nico Schlotterbeck, Julian Brandt (beide Borussia Dortmund)en André Silva (RB Leipzig). Fans kunnen online hun stem uitbrengen.

Opvallend is dat Nicklas Füllkrug opnieuw de onderscheiding in de wacht kan slepen. Een van de verrassingen van het Duitse elftal afgelopen WK won al twee keer eerder dit seizoen de verkiezing. Sheraldo Becker, geboren in Amsterdam en ploeggenoot van Doekhi, won de verkiezing ook al dit seizoen.

Eerdere winnaars speler van de maand verkiezing Bundesliga • Sheraldo Becker (Union Berlin, augustus)

• Niclas Füllkrug (Werder Bremen, september en oktober)

• Serge Gnabry (Bayern München, november)

Ajax

De Duitse volksclub is volgende week de tegenstander van Ajax in de Europa League. Waar Union Berlin dit seizoen vriend en vijand verrast, kent Ajax een minder seizoen. De Amsterdammers staan derde in de Eredivisie en werden kansloos uitgeschakeld in de Champions League door Napoli en Liverpool. De ploeg van interim-trainer Heitinga is gewaarschuwd voor Union met voormalig Ajacied Doekhi als een van de sterkhouders.

Union Berlin is dit seizoen titelkandidaat in de Bundesliga. Bovendien is de club kwartfinalist in de DFB Pokal (zie samenvatting achtste finale hieronder).

De cijfers van de Bundesliga

