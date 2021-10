Onbegrip in Spanje na ‘illegale’ goal Mbappé: ‘Ongekend schandaal in VAR-tijdperk’

SamenvattingHet winnende doelpunt van de Franse sterspeler Kylian Mbappé in de finale van de Nations League (2-1) leidde in heel Spanje tot verontwaardiging en onbegrip. De Spaanse selectie van Luis Enrique sprak van een schande en de media op het Iberisch schiereiland kapittelden de arbitrage.

Mbappe stond in een duidelijke buitenspelpositie toen hij de bal in de 80ste minuut kreeg aangespeeld. Door een mislukte interceptie van de Spanjaard Eric Garcia, die de Franse pass van Theo Hernández licht toucheerde, ontstond er een nieuwe spelsituatie waardoor de buitenspelpositie van de aanvaller van Paris Saint-Germain werd opgeheven. Het omstreden doelpunt van de Franse spits werd derhalve door de VAR goedgekeurd.

,,Het was gewoon buitenspel van Mbappé, maar omdat Eric Garcia de bal bewust wilde spelen, was het geen buitenspel meer. Dit slaat écht nergens op”, mokte de Spaanse aanvoerder Sergio Busquets. Ook Garcia reageerde vol ongeloof. ,,Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn.”

Spaanse media halen alles uit de kast om hun gelijk te halen. Marca vond het een ‘illegaal’ doelpunt. ,,Spanje bezweek in de tweede helft tegen Frankrijk in een scheidsrechtersschandaal dat ongekend is in het VAR-tijdperk.” Mundo Deportivo tekende dezelfde woordenn op. ,,Dit was een groot schandaal in de finale van de Nations League! Frankrijk werd tot winnaar gekroond in San Siro na een duidelijk buitenspeldoelpunt van Mbappé.”

Kylian Mbappé scoort tegen Spanje. Inzet: de Franse spits komt ogenschijnlijk duidelijk uit buitenspelpositie.

In België haalde Sporza de treffer van Romelu Lukaku tijdens het EK tegen Rusland in herinnering. ,,De (gevoelsmatig) onnatuurlijke regel zorgde al eerder voor discussie. Zo scoorde Romelu Lukaku op het jongste EK dankzij dezelfde interpretatie van de wet een doelpunt tegen Rusland, terwijl hij duidelijk buitenspel liep toen de pass vertrok.” Lees hier de uitleg.

L’Équipe, de Franse sportkrant, snapte het onbegrip bij de Spanjaarden wel, maar meldde ook dat het reglement precies werd gevolgd. ,,Het doelpunt riep zeker vragen op en zorgde voor controverse bij Spanje. Maar op basis van de reglementen was er geen speld tussen te krijgen.”

De winnende goal van Mbappé bezorgde ook de Spaanse bondscoach Luis Enrique een onbehaaglijk gevoel. ,,Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een wedstrijd waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”

