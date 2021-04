Olympique Lyon blijft dankzij treffers Memphis Depay meedoen om de titel

Olympique Lyon blijft vierde in de Ligue 1, maar de verschillen bovenin blijven bijzonder klein. De bovenste vier clubs staan binnen drie punten van elkaar, met nog vijf speelrondes te gaan. Depay en zijn teamgenoten spelen de komende weken bovendien nog tegen koploper Lille (thuis, volgende week zondag) en nummer drie AS Monaco (uit, zondag 3 mei). Olympique Lyon werd vorig seizoen zevende en speelde daardoor dit seizoen geen Europees voetbal.



Memphis Depay scoorde vorige week ook al twee keer bij de 3-0 overwinning op SCO Angers. Hij staat in 2021 al op tien goals en vijf assists, meer dan iedere andere speler in de Franse competitie. Kylian Mbappé maakte vanmiddag zijn 23ste treffer van het seizoen en voert de topscorersranglijst in Frankrijk aan. Depay staat nu achter hem met 18 treffers. Wissam Ben Yedder en Kevin Volland, de spitsen van AS Monaco, volgen met 17 en 15 treffers.