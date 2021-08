Ogen gericht op sterkere Van de Beek, weer fitte Van Dijk en topaankopen Grealish en Lukaku

Premier LeagueHet nieuwe seizoen in de Premier League gaat vrijdagavond van start met de Londense derby tussen Brentford en Arsenal. Zondag staat met Tottenham Hotspur - Manchester City direct een beladen topper op het programma. Wat kunnen we dit seizoen verwachten in de rijkste en best bekeken competitie ter wereld? Lees hier ook de voorbeschouwing op de Bundesliga Lees hier ook de voorbeschouwing op de Ligue 1

15 Nederlanders

De Premier League telt dit seizoen vijftien Nederlanders, waarvan er deze zomer slechts twee bij de selectie van Oranje zaten voor het EK: Nathan Aké van kampioen Manchester City en Joël Veltman van Brighton & Hove Albion.

Lees ook Jack Grealish voor recordbedrag van Aston Villa naar Manchester City

Anwar El Ghazi (Aston Villa) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) vielen op het laatste moment af uit de voorselectie voor het EK, maar zullen zich dit seizoen weer in de kijker willen spelen bij de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Dat geldt ook zeker voor Donny van de Beek. De 24-jarige middenvelder van Manchester United moest kort voor het EK geblesseerd afhaken na een moeizaam eerste jaar in Engeland, maar zat de afgelopen twee maanden zeker niet stil, getuige zijn flinke groei in fysieke kracht die hij in de voorbereiding liet zien. Van de Beek speelde vorig seizoen 36 wedstrijden, maar moest het doen met een gemiddelde speeltijd van 40 minuten en kreeg in de grote wedstrijden zelden het vertrouwen van Ole Gunnar Solskjaer.

Volledig scherm Steven Bergwijn namens Spurs in actie tegen Arsenal. © AFP

De ogen zullen de komende weken uiteraard ook gericht zijn op Virgil van Dijk, die bij Liverpool zijn maatje Georginio Wijnaldum zag vertrekken naar Parijs. De 30-jarige verdediger uit Breda werkte de afgelopen tien maanden hard aan zijn herstel na een zware knieblessure en volgens Jürgen Klopp is de Nederlander helemaal klaar voor de start van de competitie. Liverpool speelt slechts drie duels voordat Oranje er begin september weer zal moeten staan in de WK-kwalificatie. Vlak voor de start van de competitie tekende Van Dijk een nieuw langdurig contract bij The Reds.

De linksbenige verdedigers Jaïro Riedewald (Crystal Palace) en Pascal Struijk (Leeds United) zullen ook rekening houden met Van Gaal, die nooit te beroerd is om verrassende namen op te nemen in zijn selectie.

Philippe Sandler (Manchester City), Ki-Jana Hoever (Wolves) en Kjell Scherpen, Jan Paul van Hecke en Jürgen Locadia (Brighton) zullen blij zijn met elke wedstrijd die ze krijgen, terwijl de routine van Tim Krul en Erik Pieters belangrijk zal zijn in de verwachte strijd tegen degradatie voor Norwich City en Burnley.

Volledig scherm Pascal Struijk in duel met Davy Klaassen tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Leeds United. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Toptransfers

De meeste clubs in de Premier League hebben zich deze zomer aardig ingehouden. Ook in de rijkste competitie ter wereld zijn de inkomsten enorm teruggelopen nadat er bijna anderhalf jaar in lege stadions is gespeeld. De topclubs lijken minder last te hebben van de coronacrisis en hebben allemaal wel een grote aankoop gedaan.

Manchester City en Chelsea zijn net als Paris Saint-Germain uiteraard minder afhankelijk van de inkomsten via supporters, omdat zij met hun schatrijke eigenaren over en hun bijna onuitputtelijke bron kunnen investeren in spelers. Het enige waar rekening gehouden moet worden is het niet overtreden van de Financial Fair Play-regels, die kort samengevat zo luiden: er mag niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Omdat de inkomsten zijn teruggelopen, nemen dus ook de uitgaven iets af.

Toch kunnen we met een snelle blik op onderstaand rijtje wel stellen dat de gekte van het grote geld nog lang niet voorbij is in Engeland. En dan is het ook niet uit te sluiten dat Harry Kane deze maand nog een megatransfer gaat maken, al lukte het Manchester City de afgelopen maand nog niet om de aanvoerder van Engeland los te weken bij Tottenham Hotspur.

Top 5 - Duurste aankopen

1. Jack Grealish (voor 117 miljoen euro van Aston Villa naar Manchester City)

2. Romelu Lukaku (voor 115 miljoen euro van Inter naar Chelsea)

3. Jadon Sancho (voor 85 miljoen euro van Dortmund naar Manchester United)

4. Ben White (voor 58 miljoen euro van Brighton naar Arsenal)

5. Ibrahima Konaté (voor 40 miljoen euro van RB Leipzig naar Liverpool)

Volledig scherm Jack Grealish ging voor 117 miljoen euro van Aston Villa naar Manchester City. © AP

Kampioensstrijd

Manchester City werd in drie van de afgelopen vier seizoenen kampioen, met respectievelijk 100, 98 en 86 punten uit 38 duels. In het seizoen 2019/2020 werd Liverpool kampioen met 99 punten. Na het winnen van de Champions League en de Europese supercup zal Chelsea zich dit seizoen ook weer willen melden in de titelrace in de Premier League, waarin Manchester City, Manchester United en Liverpool ook weten dat ieder puntenverlies dodelijk kan zijn.

Liverpool kende vorig seizoen een dramatisch jaar als titelverdediger met de blessures van onder meer Virgil van Dijk en Joe Gomez, maar eindigde na een knappe eindsprint uiteindelijk toch nog als derde en haalde zo de enorm belangrijke Champions League-miljoenen weer binnen.

Met de komst van de Franse verdediger Ibrahima Konaté (22) heeft Jürgen Klopp daardoor een extra topverdediger naar Anfield kunnen halen. De Duitse topcoach zal echter vooral hopen dat zijn aanvallers Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino de vorm uit het kampioensjaar weer wekelijks halen. Alleen dan kunnen ze het de favorieten uit Manchester waarschijnlijk echt lastig maken in de titelrace.

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Action Images via Reuters

Televisie

De Premier League is dit seizoen voor het laatst te zien op Ziggo Sport, waar het samen met de Formule 1 al jaren de grote publiekstrekker is. Daarna verhuist de Engelse topcompetitie naar streamingdienst Viaplay, dat ook de Bundesliga gaat uitzenden vanaf begin 2022. Voor de samenvattingen van de Premier League kun je uiteraard ook weer iedere zaterdag- en zondagavond overschakelen naar de BBC, waar Gary Lineker je samen met onder andere Alan Shearer en Ian Wright langs alle wedstrijden praat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.