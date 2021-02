Officieel: Zirkzee moet Parma met huurtransfer behoeden voor degradatie

Eigenaar Kyle Krause bevestigde zijn komst via Twitter. Bij Parma staat de Schiedammer direct een monsterklus te wachten: hij moet de laagvlieger helpen aan een extra seizoen in de Serie A. Parma bezet momenteel de negentiende plaats in de competitie. De achterstand op de veilige nummer zeventien Torino bedraagt slechts twee punten. De degradatiekandidaat kan de productiviteit van Zirkzee goed gebruiken. Met slechts veertien treffers is er geen ploeg in Italië die minder vaak scoorde dan Parma.

De negentienjarige aanvaller verruilde in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord voor Bayern München, waar hij afgelopen seizoen als tweede spits achter Robert Lewandowski fungeerde. Dat deed hij met verve: in negen Bundesliga-duels was hij viermaal trefzeker en hielp hij zijn ploeg meerdere keren aan de punten. Ook in de Champions League maakte de jonge spits zijn opwachting.

Dit seizoen daalde hij in de pikorde, na de komst van Eric-Maxim Choupo-Moting. De jeugdinternational kwam slechts drie competitieduels in actie. Zirkzee zat regelmatig niet bij de wedstrijdselectie en raakte in opspraak nadat hij een rode kaart pakte bij de beloften. In een eerder stadium waren Bundesliga-clubs FC Köln en Etntracht Frankfurt voor hem in de markt, maar die clubs haakten af.

Zirkzee staat nog tot de zomer van 2023 onder contract in München. Gisteren reageerde de talentvolle aanvaller bij BILD al kort op zijn aanstaande transfer. ,,Ik hoop dat ik het elftal kan helpen. Het heeft allemaal even geduurd, maar ik ben blij met hoe het is uitgepakt. Ik denk dat er voor mij mogelijkheden zijn om me als speler te verbeteren bij Parma.”

