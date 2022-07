Officieel: Paul Pogba is weer speler van Juventus

Het hing al een tijd in de lucht en nu heeft Juventus de komst van Pogba dan ook officieel bekendgemaakt. ,,Hoewel we afscheid van elkaar namen, zijn we elkaar nooit vergeten. Hij ging weg als een jongen en komt nu terug als een man", zo heet Juventus de Fransman weer welkom.



De 91-voudig international van Frankrijk tekent en contract tot medio 2026 bij Juventus, waar hij eerder al 177 wedstrijden voor speelde. Daarin scoorde hij 34 keer. Vervolgens maakte hij voor liefst 105 miljoen euro de overstap naar Manchester United, de club die hij nu transfervrij verlaat.



Pogba, die naar verluidt zo'n 7,5 miljoen euro gaat verdienen in Turijn, werd al vier keer kampioen met Juventus. Ook won hij in Italië twee keer de beker en drie keer de Italiaanse supercup.