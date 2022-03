Oekraïner Yarmolenko overmand door emoties na doelpunt: ‘Bedankt voor jullie steun’

VideoChelsea heeft op Stamford Bridge met 1-0 gewonnen van Newcastle United. Kai Havertz maakte in de 89ste minuut de winnende goal voor de ploeg uit Londen, die stevig op de derde plaats staat in onrustige tijden buiten het veld. West Ham hield met dank aan de emotionele Andriy Yarmolenko door een 2-1 zege op Aston Villa aansluiting met de top.

Na een mooie pass van Jorginho nam Kai Havertz de bal perfect aan om vervolgens de winnende goal te maken voor Chelsea, waar Hakim Ziyech de hele wedstrijd speelde. Het was voor Chelsea de eerste thuiswedstrijd in de zeer onzekere tijden die zijn aangebroken bij de club uit Londen, nu duidelijk is dat alle bezittingen van de Russische clubeigenaar Roman Abramovich zijn bevroren door de Britse overheid vanwege zijn banden met Vladimir Poetin.



Chelsea staat acht punten voor op nummer vier Arsenal, dat nog wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. De ploeg van Mikel Arteta won vanavond in het Emirates Stadium met 2-0 van Leicester City. Thomas Partey kopte al na elf minuten raak, waarna Alexandre Lacazette een kwartier na rust de tweede goal maakte voor Arsenal. Manchester United staat nu vijfde, West Ham United zesde, Wolves zevende en Spurs achtste.

Vierde nederlaag op rij voor Everton

Everton heeft in de strijd tegen degradatie opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden, de vierde op rij al. Donny van de Beek deed weer de hele wedstrijd mee, maar sneeuwde opnieuw onder op het middenveld. De ploeg van Frank Lampard verloor maandagavond met 5-0 bij Tottenham Hotspur en ging vanmiddag in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen Wolverhampton Wanderers.



Wolves kwam vier minuten na rust op voorsprong op Goodison Park. Uit een voorzet van de Portugese middenvelder Rúben Neves kopte aanvoerder Conor Coady (ex-Liverpool) de 0-1 binnen namens Wolves. In de 78ste minuut kwam Everton ook nog eens met tien man te staan na een rode kaart voor verdediger Jonjoe Kenny. Everton speelt donderdagavond thuis tegen Newcastle United, dat inmiddels negen punten meer heeft na een goede serie onder Eddie Howe.

Emoties bij Yarmolenko

West Ham United won in het London Stadium met 2-1 van Aston Villa. Andriy Yarmolenko (106-voudig international van Oekraïne) maakte in de 70ste minuut de eerste goal voor de ploeg van David Moyes, die zijn aanvaller de afgelopen drie wedstrijden buiten de selectie hield vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Yarmolenko speelde voor vandaag pas 84 minuten in de Premier League, waarin hij in juli 2020 voor het laatst scoorde. Pablo Fornals maakte in de 82ste minuut nog de 2-0 voor West Ham, dat vijfde staat op twee punten van Manchester United. Jacob Ramsey deed kort voor tijd nog iets terug namens Aston Villa. De ploeg van Steven Gerrard staat negende, maar doet niet meer mee om Europees voetbal.

Na afloop richtte Yarmolenko zich tot de hele Britse bevolking. ,,Wij voelen dat jullie ons steunen. Dank jullie wel, echt”, zei de 32-jarige aanvaller tegen Sky Sports. ,,Het was zo emotioneel voor mij vanwege de situatie in mijn land. Het is voor mij nu heel moeilijk om aan voetbal te denken, omdat het Russische leger elke dag Oekraïense mensen vermoordt.”

Leeds United boekte een enorm belangrijke 2-1 overwinning op Norwich City. Rodrigo Moreno maakte na een kwartier de goal voor Leeds, waarna Pascal Struijk even later twee enorme kansen op de 2-0 liet liggen. Kenny McLean maakte in de 91ste minuut de 1-1 namens Norwich, maar drie minuten later zorgde invaller Joe Gelhardt toch nog voor de drie punten voor Leeds United. Nummer achttien Watford won met 1-2 bij Southampton.

Norwich City, Burnley en Watford staan nu op de drie degradatieplaatsen. Everton is alleen op basis van doelsaldo nog zeventiende, nummer zestien Leeds United staat vier punten boven de streep.

Volledig scherm Wolves-captain Conor Coady viert zijn goal tegen Everton. © AP