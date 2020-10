Oekraïne stunt tegen Spanje, Duitsland en Zwitserland gelijk in spektakelstuk

Oekraïne heeft in groep A4 van de Nations League voor een grote verrassing gezorgd. De tegenstander van Oranje op het komende EK versloeg Spanje met 1-0. Duitsland en Zwitserland maakten er in dezelfde groep een spektakel van, dat eindigde in 3-3.

Spanje kreeg in Kiev de beste kansen, maar kon geen gaatje vinden in de defensie van de thuisploeg. Uit een razendsnelle uitbraak zorgde Viktor Tsihankov voor dolle vreugde in het ondanks corona goed gevulde stadion.

Oekraïne verloor vorige week woensdag in Parijs nog met grote cijfers van wereldkampioen Frankrijk in een oefeninterland (7-1). Bondscoach Andrei Sjevtsjenko kon in dat duel niet beschikken over zijn sterkste formatie vanwege een uitbraak in zijn selectie van het coronavirus.

Slechte start Duitsland

Duitsland keek in Keulen al na 26 minuten tegen een achterstand van 0-2 aan. Mario Gavranovic en Remo Freuler kwamen namens de Zwitsers tot scoren. Dankzij treffers van Timo Werner en Kai Havertz had de thuisploeg in de 55ste minuut de schade hersteld (2-2).

Door opnieuw Gavranovic nam Zwitserland echter opnieuw een voorsprong. Serge Gnabry voorkwam de eerste nederlaag voor Duitsland in de poule. Middenvelder Toni Kroos speelde zijn honderdste interland voor ‘Die Mannschaft’.

Spanje blijft ondanks het verlies bovenaan staan met zeven punten, al volgen Duitsland en Oekraïne op slechts één punt. Zwitserland schiet weinig op met het gelijkspel en blijft met twee punten laatste.

Toni Kroos en Serge Gnabry komen met Duitsland niet langs Zwitserland.