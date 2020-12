Oekraïne daagt UEFA voor sporttribunaal na bizarre uitschakeling Nations League

De UEFA hield Oekraïne verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 3-0 voor Zwitserland. De Europese voetbalbond had eerder toestemming gegeven aan positief geteste spelers om in actie komen, omdat het om een 'oude' besmetting zou gaan die weer was aangetroffen. De Zwitserse autoriteiten hadden dat echter verboden.

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne in Luzern was de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Door de nederlaag eindigde Oekraïne als laatste in de groep, waardoor het degradeerde naar groep B. Oekraïne had zes punten en stond derde in de groep door overwinningen op Zwitserland (2-1) en Spanje (1-0).