Nuytinck redt punt voor Nederlands getint Udinese, Zirkzee kijkt hele wedstrijd toe

Samenvatting Everton dompelt Liverpool nog dieper in de problemen met histori­sche zege

20 februari Liverpool is de kluts helemaal kwijt in de Premier League. In eigen huis ging de ploeg van Jürgen Klopp pijnlijk onderuit in de Merseyside Derby tegen Everton. De rivaal won voor het eerst sinds 1999 op Anfield: 0-2.